Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.

Суд признал Мушаррафа виновным в государственной измене.

Бывшего лидера обвинили в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году, а также в приостановлении действия Конституции. В 2013 году в отношении Мушаррафа возбудили дело о государственной измене.

Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота. Он руководил страной девять лет, после чего добровольно ушел в отставку в связи с угрозой процедуры импичмента. После он эмигрировал в Великобританию и вернулся в страну только в 2013 году для участия в парламентских выборах. В том же году суд запретил Мушаррафу пожизненно заниматься политической деятельностью на территории Пакистана.

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