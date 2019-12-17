Сбербанк получил пять наград премии RETAIL FINANCE AWARDS — 2019

Сбербанк завоевал пять наград ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS — 2019 в четырех номинациях. Банк одержал победу в номинациях «Лучшее IT-решение для розничного банка», «Лучший социальный проект», «Лучший социальный проект по мнению читателей журнала the Retail Finance», «Маркетплейс» и «CX — Customer Experience». Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS была учреждена в 2007 году аналитическим журналом «Розничные Финансы» с целью отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, а также привлечь внимание профессионального сообщества к достижениям в области развития финансового ретейла.

В номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка» победителем стал проект «Большое обновление Сбербанк Онлайн: персонализация». Обновленный Сбербанк Онлайн предлагает каждому из более чем 50 миллионов пользователей актуальные именно для него действия, продукты и даже дизайн. Ранее обновление приложения уже было отмечено наградами премий Tagline, «Премия Рунета» и «Время инноваций».

Сразу в двух номинациях — «Лучший социальный проект» и «Лучший социальный проект по мнению читателей журнала the Retail Finance» победил проект «Все про ваши деньги. Финансовая грамотность простым языком». Суть его состоит в массовых персонализированных коммуникациях на темы, посвященные сбережению, инвестированию, кредитам и многому другому. Аудитория проекта превысила 30 миллионов человек.

В спецноминации «Маркетплейс» лучшим признан проект «ДомКлик от Сбербанка — квартира в ипотеку за один день: миф или реальность». «ДомКлик» — это маркетплейс на рынке недвижимости, который позволяет решить практически любой квартирный вопрос онлайн — от заявки на ипотеку до регистрации права собственности.

В спецноминации «CX — Customer Experience» победил проект «Спасибомания 3.0 Гипербросок», разработанный в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Проект три года подряд становится лауреатом в «Премии Рунета» в номинации народного голосования «Игра Рунета».

