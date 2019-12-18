Помнящий только свое имя мужчина попал в больницу и заинтересовал полицию

В американскую больницу доставили мужчину, страдающего тяжелой формой амнезии, — он не помнит ничего, кроме своего имени и некоторых деталей из биографии. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, загадочный пациент поступил в клинику в конце октября, где и находится до сих пор. За это время он вспомнил, что его зовут Джон и что он родился и жил в Манхэттене, однако более подробной информации о своей жизни он предоставить не смог.

Врачи привлекли к работе с американцем департамент полиции Нью-Йорка. Заинтересованные необычным случаем правоохранители сфотографировали пациента в надежде, что кто-то узнает Джона. Отмечается, что возраст Джона может быть в промежутке от 65 до 75 лет. Он был госпитализирован из-за сломанной ноги.

В 2016 году житель канадского города Сент-Кэтринс вспомнил свое настоящее имя и происхождение, забытые им в 1986 году. По дороге из родного города к Ниагарскому водопаду мужчина получил травму головы и забыл, как его зовут и откуда он.

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