«Газпром» задумался о новом мегапроекте

«Газпром» задумался о строительстве нового мегапроекта — газохимического комплекса на полуострове Ямал. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их словам, речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Предполагается, что мощность завода составит около трех миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год.

Собеседники издания добавили, что «Газпром» обсуждал привлечение в проект саудовскую компании SABIC и азербайджанскую SOCAR. Предварительная оценка стоимости проекта составляет около 15 миллиардов долларов (примерно триллион рублей). При этом сроки его реализации не называются.

В начале декабря сообщалось, что «Газпром» договорился о строительстве второго газопровода из Сибири в Китай. Он пройдет через территорию Монголии, а не через Алтай, несмотря на технические сложности.

Мегапроект — крупный инвестиционный проект, характеризующийся высокой стоимостью и долгосрочным влиянием на развитие общества. Его целью является стимулирование экономического роста, создание инфраструктуры, реализация больших социально-экономических задач.

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