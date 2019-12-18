Певица из Ингушетии посвятила песню Кадырову и подверглась жесткой критике

Певица из Ингушетии Айна Гетагазова на концерте в Грозном посвятила песню главе Чечни Рамзану Кадырову, из-за чего подверглась жесткой критике в социальных сетях. Об этом 18 декабря сообщает «Кавказ.Реалии».

Перед выступлением артистка назвала президента республики «преданным ценителем искусства» и отметила его вклад в благополучие своего народа. В самой песне Гетагазова шлет Кадырову «салам» из Ингушетии.

«Знает тебя весь мир, знает! Любят тебя, все тебя любят!» — звучат строки композиции.

Пользователи социальных сетей посчитали, что артистка не имела права от лица ингушского народа передавать «салам» главе Чечни. Певицу раскритиковали за такой поступок, заявив, что она «продалась за мерседес». Жители Ингушетии призвали бойкотировать Гетагазову.

На этом фоне активистка из Ингушетии Аза Халухаева решила поговорить лично с семьей певицы и встретилась с ее матерью Лизой.

«Я и моя семья — часть нашего народа, и мы лично Кадырову "салам" не передавали. Мы поговорили и нормально расстались, не имея друг к другу претензий», — рассказала Халухаева.

Однако впоследствии сама артистка связалась с недовольной активисткой. Как рассказала Халухаева, Гетагазова начала оскорблять ее и угрожать ее семье расправой со стороны «кадыровцев». После этого певица обратилась в полицию с заявлением против Халухаевой. В ответ последняя намерена сделать то же самое.

Айна Гетагазова является заслуженной артисткой Ингушетии. Кроме того, она получила звание народной артистки Чечни. Награждал ее лично Рамзан Кадыров.

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