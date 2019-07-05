Кадыров рассказал об уникальной медали Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин во время визита в Ватикан получил уникальную награду из рук папы Римского Франциска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, российский лидер был награжден медалью «Ангел Хранитель мира», которую вручают раз в 100 лет. «За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович!» — пишет он.

Подтверждения информации о награждении Путина медалью «Ангел Хранитель мира» «Ленте.ру» обнаружить не удалось. Как писало принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК, Франциск подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На ней выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII, которую он произнес 24 августа 1939 года.

Президент России и папа Римский встретились 4 июля в Ватикане, беседа продлилась час. Стороны обсудили вопросы защиты христиан Ближнего Востока, ситуацию в Сирии и двусторонние отношения. После встречи Путин подарил Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех», икону святых Петра и Павла и альбом с работами Микеланджело. Франциск преподнес российскому президенту гравюру с видом Рима. После встречи Путин рассказал, что понтифик читает русских классиков и считает книги писателя Федора Достоевского обязательными для прочтения.

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