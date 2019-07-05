Стали известны новые детали встречи Путина с папой Римским

Папа Римский Франциск читает русских классиков и считает книги писателя Федора Достоевского обязательными для прочтения, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с понтификом. Российского лидера цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Вообще он сказал даже больше: "Я говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником". Вы знаете, это о многом говорит», — сказал Путин.

Материалы по теме Первый после папы Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана

Президент России и папа Римский встретились 4 июля в Ватикане, беседа продлилась час. Стороны обсудили вопросы защиты христиан Ближнего Востока, ситуацию в Сирии, взаимоотношения России и Ватикана.

После встречи Путин подарил Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех», икону святых Петра и Павла и альбом с работами Микеланджело. Франциск преподнес российскому президенту гравюру с видом Рима.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!