Россиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС.

«Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов. Также глава Пенсионного фонда пообещал, что в ближайшие несколько лет пенсии увеличатся более чем на 18 процентов по сравнению с нынешним уровнем. «Они достигнут в 2022 году где-то 18 300 рублей в среднем», — добавил он.

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В начале декабря FinExpertiza представила результат исследования продолжительности жизни россиян после выхода на пенсию. Выяснилось, что мужчины после выхода на пенсию проживают в среднем еще 7,5 лет, а женщины 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.

Также аналитики указали на тот факт, что в большинстве российских регионов российским женщинам не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин.

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