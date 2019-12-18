Ким Кардашьян прошлась по улице в откровенном винтажном корсете

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян вышла на улицу в откровенном наряде. Снимки звезды публикует Daily Mail.

39-летняя жена Канье Уэста вышла на улицы ночного Лос-Анджелеса в винтажном крокодиловом корсете Roberto Cavalli шоколадного оттенка и кожаной блестящей мини-юбке темно-бордового цвета. Образ знаменитости был дополнен коричневыми босоножками на шпильке и массивной золотой подвеской в виде креста на шнурке. Как отмечает издание, в таком наряде Кардашьян направлялась в караоке-бар Blind Dragon, расположенный в Западном Голливуде, Калифорния.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян появляется на публике в откровенном костюме. Так, в июне телезвезда прошлась по улице в обтягивающем топе без нижнего белья. На ланч с сестрой Хлои телезвезда отправилась в бежевом топе с американской проймой, облегающих брюках в тон и сандалиях. Свой наряд она дополнила маленькой кожаной сумкой и узкими очками.

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