Россиянам рассказали о движении в сторону европейской зимы

В России из-за климатических перемен наблюдается движение в сторону европейской зимы. Об этом заявил климатолог РАН Владимир Семенов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По его словам, россияне будут все реже сталкиваться с сильными морозами в связи с глобальным потеплением. Так, за последние тридцать лет декабрь по температурным характеристикам уже стал все больше походить на ноябрь, а нынешнюю зиму в России можно назвать аномальной.

«Ну, собственно говоря, это дело вкуса. Мы движемся в сторону европейской зимы», — отметил Семенов. Климатолог подчеркнул, что в результате потепления обязательно будет затронуто сельское хозяйство.

Ранее стало известно, что скачки температуры этой зимой связаны с переменой климата. Однако глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания, и, когда переход завершится, ударят морозы. Значительные изменения климата россияне почувствуют в 2030 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru