Путин рассказал о будущем пенсий в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Отвечая на вопрос, гарантируется ли то, что пенсионный возраст повышаться не будет, глава государства подчеркнул: «Я уже сказал, что никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается».

Что касается индексации пенсий, то они, безусловно, будут продолжаться и после 2024 года, заверил президент.

Ранее в октябре Пенсионный фонд России (ПФР) обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на три года. В следующем году она вырастет на тысячу рублей, до 16,4 тысячи, а в 2022 году достигнет 18,3 тысячи. Рост по годам составит 6,6 процента, 6,3 процента и 5,9 процента соответственно.

При этом инфляция в текущем году ожидается ниже 4 процентов, в два следующих года — на уровне 4 процентов. Таким образом рост страховой пенсии окажется выше инфляции.

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