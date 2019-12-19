Монах предался греху и погиб от удара током

В Таиланде буддийский монах погиб от удара током, когда играл на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству. Об этом пишет издание Daily Mail.

49-летний Фра Руанг Йот (Phra Rueang Yot) объявил, что отправляется в соседнюю деревню, чтобы вести миссионерскую работу. Вместо этого он спрятался у себя в хижине, где курил и пил кофе, хотя для монахов и то и другое считается грехом.

Через три дня из соседней деревни вернулись другие монахи и сообщили, что Фра Руанг Йота с ними не было. После этого его стали искать и нашли тело в его хижине. Он умер несколько дней назад и уже начал разлагаться.

Мертвый монах лежал на кровати с поднятыми вверх руками. По всей видимости, он застыл в такой позе, потому что перед смертью держал телефон. Рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики.

Ранее сообщалось о смерти таиландца, который уснул во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству. Его сосед по комнате утверждает, что погибший постоянно играл в многопользовательские онлайн-игры на нескольких мобильных гаджетах, лежа в кровати.

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