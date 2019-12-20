Игры в догонялки лисицы и песца на улицах российского города попали на видео

Север-Пресс / ВКонтакте

Камеры наблюдения гостиницы «Русь» в Новом Уренгое сняли на видео, как песец и лисица играют в догонялки и делают несколько кругов по двору отеля. Ролик опубликовал «Север-Пресс».

На кадрах лиса гоняет песца по тротуарам и между машин на парковке, после чего животные убегают из поля зрения. В комментариях в соцсетях некоторые пользователи отметили, что лисы сильнее песцов и в природе они вытесняют их с территории обитания.

Ранее очевидцы сняли на видео игры песца и ворона на льду на Ямале. Птица дразнила мохнатого хищника и заставляла его бегать и прыгать.

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