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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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Владимир Ельченко
Владимир Ельченко

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ. Об этом сообщает «Укрiнформ».

По его мнению, с помощью 200-300 россиян в секретариате в ООН Россия тайно влияет на работу ООН. Ельченко уточнил, что эти люди работают либо на постпредство, либо на спецслужбы. «Я вообще считаю, что это агентурная сеть», — сказал он. Ельченко добавил, что порой таких сотрудников ООН удается «отловить» и тогда их просят «отъехать домой».

Посол отметил, что Россия имеет большой авторитет и влияние в организации. «Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится», — заключил он. Однако все страны, поддерживающие российские взгляды, по его мнению, полностью зависимы от Москвы. Среди них — Мьянма, Камбоджа, Бурунди, Судан, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Ельченко был назначен послом Украины в США 19 декабря президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее он был постоянным представителем Украины при ООН, до этого — послом Украины в России.

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