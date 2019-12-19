Новым послом Украины в США стал работавший в России дипломат

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла страны в США. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

На этот пост Владимир Ельченко переведен с должности постоянного представителя Украины при ООН.

С июля 2010-го по декабрь 2015 года Ельченко занимал должность посла Украины в России.

В июле 2019 Зеленский уволил предыдущего посла Валерия Чалого, который также представлял страну в островных государствах Тринидад и Тобаго, а также Антигуа и Барбуда. Чалый тесно связан с предшественником Зеленского на президентском посту Петром Порошенко — до назначения на дипломатический пост в июле 2015 года он возглавлял администрацию бывшего украинского президента.

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