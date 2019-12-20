Зеленский послушал Путина и захотел американских денег на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский послушал президента России Владимира Путина и захотел американских денег. Он считает, что объем инвестиций США в экономику страны необходимо увеличить. Этот вопрос глава государства обсудил во время встречи с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко, говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений», — указано в сообщении, но о каком именно объеме средств идет речь, не уточняется.

Материалы по теме Украинский тупик Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву

Ранее в четверг, 19 декабря, российский президент Владимир Путин поднял вопрос о помощи Вашингтона Киеву. По его словам, если бы США хотели помочь Украине, то предоставили бы кредиты по низким ставкам, давая стране возможность субсидировать промышленность. Вместо этого, по его словам, Вашингтон предлагает возможный кредит, а реальная поддержка отсутствует. «Вроде как поддерживают руководство Украины, но на мой взгляд, наносят серьезные удары», — сказал Путин.

В конце августа президент США Дональд Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах США или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!