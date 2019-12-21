Пьяный россиянин забил до смерти младенца из-за плача

В Челябинской области пьяный мужчина забил до смерти своего месячного сына. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на заявление Следственного комитета.

По данным издания, 29-летний отец несколько раз ударил младенца, после чего бросил его на пол с высоты собственного роста. От полученных травм ребенок скончался. По предварительным данным, мужчина разозлился на младенца из-за плача.

В отношении родителя возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее 21 декабря сообщалось, что житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения застрелил из ружья малолетнего сына. По данным следствия, у мужчины не было документов на оружие.

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