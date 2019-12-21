Пьяный россиянин застрелил из ружья малолетнего сына

Житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения застрелил из ружья малолетнего сына. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета.

Инцидент произошел в субботу в квартире дома в селе Гаровка-2. 31-летний пьяный россиянин выстрелил в мальчика, в результате чего последний получил ранение несовместимое с жизнью. По данным следствия, у мужчины не было документов на оружие.

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В конце ноября жительнице Дагестана предъявили обвинение в убийстве пятилетней дочери. По версии следствия, мать в 2018 году привела девочку на берег реки Малый Сулак, протекающей вблизи их дома, и утопила ее. Женщина скрылась с места преступления, убедившись, что ребенок не подает признаков жизни.

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