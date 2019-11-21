Россиянка утопила свою пятилетнюю дочь в реке

Жительнице Дагестана предъявили обвинение в убийстве пятилетней дочери, уголовное дело передано в Верховный суд республики. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, мать в 2018 году привела девочку на берег реки Малый Сулак, протекающей вблизи их дома, и утопила ее. Женщина скрылась с места преступления, убедившись, что ребенок не подает признаков жизни.

В начале сентября житель Саратова убил свою двухмесячную дочь с врожденной патологией. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По версии следствия, 31 августа мужчина в отсутствие супруги, оставшись дома с девочкой и двухлетним сыном, отнес новорожденную на чердак, где зарезал ее.

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