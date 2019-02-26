Российский студент убил приятеля из-за компьютерной игры

20-летний студент техникума в городе Выкса (Нижегородская область) осужден за убийство приятеля, совершенное из-за очередности в игре на компьютере. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел весной 2018 года в студенческом общежитии. Двое молодых людей не поделили порядок игры на компьютере, в связи с чем один из них несколько раз ударил ножом хозяина комнаты. После этого он похитил комплектующие части для устройства на сумму около 14 тысяч рублей. От полученных ран 23-летний потерпевший скончался на месте.

С целью сокрытия преступления нападавший вымыл комнату и скрылся с места происшествия. На следующий день труп обнаружила родственница погибшего.

Суд приговорил студента к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

6 декабря 2018 сообщалось, что житель Новокузнецка пошел под суд за убийство приятеля, который пнул ногой его собаку. Инцидент произошел на рыбалке, где мужчина распивал со знакомыми алкоголь.

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