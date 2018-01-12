Россиянин убил гостя за съеденный новогодний стол

Житель камчатского села убил своего приятеля за то, что тот съел все продукты с новогоднего стола. Об этом в пятницу, 12 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, двое друзей отмечали Новый год в квартире одного из них. Сразу после боя курантов хозяин жилища собрался приступить к праздничному ужину, но продуктов на столе не оказалось. Посчитав, что их съел прожорливый гость, мужчина ударил его кулаком, отчего тот упал и ударился головой о стол.

После этого хозяин квартиры ушел праздновать к знакомым, а гость остался за столом, где и скончался через несколько часов от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

В отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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