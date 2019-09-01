Россиянин убил приемную двухмесячную дочь с патологией

Житель Саратова убил свою двухмесячную дочь с врожденной патологией. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

Подозреваемый задержан.

По версии следствия, 31 августа мужчина в отсутствие супруги, оставшись дома с девочкой и двухлетним сыном, отнес новорожденную на чердак, где зарезал ее.

По информации агентства Saratovnews, подозреваемый приходится отчимом и убитой девочке, и двухлетнему мальчику. Также издание пишет, что мужчина «отрезал малышке голову». Следствие официально эти данные не подтверждало.

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