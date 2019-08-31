Появилось видео с убившей и закопавшей сына россиянкой

Появилось видео следственного эксперимента с жительницей Башкирии Юлией, которая задушила своего годовалого сына и закопала во дворе своего дома, сообщает Telegam-канал «Подъем».

На записи женщина заворачивает куклу в одеяло, выносит во двор и кладет на землю. У нее трясутся руки, она дрожащим голосом говорит: «Все будет хорошо, я его люблю…», «Чтобы он не был голодным, чтобы он не плакал…».

Показывая, как прятала тело ребенка, подозреваемая рассказывает: «Я положила его, укрыла, все это время я говорила ему, что все будет хорошо».

Одна из жительниц деревни Исмаилово, где произошло убийство, рассказала «Подъему», что все село в шоке. По ее словам, погибший мальчик был спокойным, старшая дочь предполагаемой убийцы ходила в детский сад. Сама Юлия не работала, но «вахтовиков на работу как-то устраивала». У женщины был автомобиль Daewoo Matiz, а отец детей платил ей алименты. Собеседница проекта сомневается, что та пошла на преступление из-за нищеты, к тому же «в деревне огород кормит».

«Что-то ее вывело из себя, что-то накопилось, раз проснулся дьявол в ней. Она круглые сутки с детьми была, никто ей с ними не помогал. Она не бухала», — заключила местная жительница.

Ранее сообщалось, что задержанная заявила на допросе, что убила ребенка из-за безденежья. По данным базы судебных приставов, у нее были долги. При этом свекровь Юлии рассказала, что та вела себя странно, а няня мальчика часто видела ее с перегаром.

Сначала женщина сама заявила в полицию о пропаже ребенка, но потом призналась в его убийстве.

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