Зарезавший двухмесячную дочь россиянин признал вину

Житель Саратова, обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией, признал свою вину. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

В суд направлено ходатайство об аресте обвиняемого, добавили в пресс-службе.

По данным следствия, 31 августа мать девочки ушла в магазин, оставив дочь и двухлетнего сына дома с отцом. Тот взял детскую переноску, в которой находился младенец, поднялся на чердак и зарезал девочку.

Ранее стало известно, что в Башкирии мать двоих детей задушила годовалого сына и закопала во дворе своего дома в деревне. Сначала женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка, но затем на допросе призналась в его убийстве. По некоторым данным, на преступление ее могла толкнуть бедность.

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