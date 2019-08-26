Россиянка убила сына из-за компьютерной игры

В Ленинградской области суд вынес приговор местной жительнице, до смерти избившей четырехлетнего сына за то, что тот играл в компьютерные игры. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщатся на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.

38-летней женщине вменяется часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Ей назначено наказание в виде заключения на 12 лет в колонии общего режима.

По данным следствия, преступление было совершено в квартире, расположенной на одной из улиц поселка Барышево. Между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сыном возникла ссора, в результате мать нанесла мальчику не менее 10 ударов по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

26 февраля сообщалось, что студент техникума в городе Выкса (Нижегородская область) осужден за убийство приятеля, совершенное из-за очередности в игре на компьютере. Суд приговорил студента к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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