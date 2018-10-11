Сотрудника московской полиции задержали за кражу пяти компьютеров с работы

В Москве сотрудника полиции задержали за кражу компьютеров с работы. Об этом в четверг, 11 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

«В период с апреля по август 2018 года подозреваемый похитил со склада пять комплектов персональной электро-вычислительной техники, состоящих на балансе управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МВД России по городу Москве. Он причинил подразделению полиции ущерб на сумму более 250 тысяч рублей», — отметила Иванова.

В отношении 30-летнего инженера группы технического обслуживания отдела информационных технологий, связи и защиты информации возбуждено дело о краже в крупном размере. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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