Скрывающийся от полиции россиянин изменил внешность и стал затворником

В Кемеровской области фигурант уголовного дела два года скрывался от правосудия на съемной квартире. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщается на сайте регионального главка МВД.

41-летний житель Новокузнецка повредил чужую машину и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции установили его личность и возбудили в отношении него уголовное дело. Но вскоре фигурант перестал являться в полицию для проведения следственных действий, и его объявили в розыск.

«От полиции злоумышленник скрывался два года, и накануне сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. Полицейские выяснили, что два года он вел затворнический образ жизни. Подозреваемый не выходил из съемной квартиры, отрастил бороду и волосы, чтобы изменить внешность. Продукты питания разыскиваемому приносила его знакомая», — говорится в сообщении.

Во время очередного ее визита в квартиру нагрянули полицейские. Они задержали фигуранта, в ближайшее время он предстанет перед судом. Мужчине грозит два года лишения свободы.

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