В Махачкале полицейские задержали сидящую в клетке голую художницу

Сотрудники полиции Махачкалы задержали московскую художницу Катрин Ненашеву, которая проводила акцию против пыток «Груз 300» в центре города. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
По информации газеты «Новое дело», Ненашеву задержали после того, как она отказалась прекратить акцию. Корреспондентку издания заставили удалить видео с перфомансом, в противном случае пообещав неприятности.
«Акция продлилась около пяти минут. За нами приехал наряд из пяти машин. А в Дагестан, между тем, сегодня приехали представители всего силового блока России — глава Росгвардии, глава МВД России, глава ФСБ. Все совпадения случайны», — написала Ненашева.
За последний месяц художница провела перфомансы в Москве, Ярославле и Владимире. Она раздевается, садится в клетку для животных, обмотанную пищевой пленкой, и притворяется мертвой.
«В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России, происходящие ежедневно, за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Когда меня пытали, я ощущала себя словно в клетке, одинокой, бессильной, потерянной, сжавшейся», — написано в прикрепленном к клетке манифесте.
В мае 2018 года люди в военной форме, которые назвались контрразведчиками, надели Катрин Ненашевой и ее другу на голову черные мешки и куда-то увезли, угрожая изнасилованием и убийством. Инцидент произошел на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Ненашеву и ее друга держали в помещении и сутки избивали, а потом сказали, что якобы спасали их от украинских силовиков, которые готовили их убийство. Когда стало известно о поимке «настоящего преступника», обоих довезли до российской границы и отпустили.