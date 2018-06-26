Российская художница пожаловалась на похищение и пытки в ДНР

Художница Катрин Ненашева рассказала, как люди с военной форме пытали ее с другом на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом она написала в Facebook.

Инцидент произошел в мае, когда девушка поехала в Донбасс, где раньше жили ее родственники. В центре Донецка молодых людей остановили полицейские с фотографией Ненашевой в руках. Обоих отвезли в отделение на допрос, а после мужчины в масках надели на них черные мешки и наручники, посадили в грузовик и куда-то увезли, угрожая убийством и изнасилованием.

«В "кабинетах" нас уже ждали пьяные мужчины, называющие себя контрразведчиками. Избиения ногами, руками и чем ни попадя продолжались около трех часов. В какой-то момент ко мне приставили взведенный пистолет — сначала к коленям, потом к ребрам. Над ребрами осталось два мелких, еле заметных синяка. Через какое-то время пистолет оказался у сердца. Меня кто-то зажимал за шею, тыкая дулом то в челюсть, то в щеку, то в висок. Потом появился и автомат», — вспоминала акционистка, добавив, что во время избиения она слышала крик своего товарища из другой комнаты.

По словам девушки, их били всю ночь. Наутро она увидела своего друга. «Когда он повернулся, я зарыдала. Это был не он — его лицо под разного рода подтеками и синяками абсолютно изменило форму, вся одежда была грязной, кроссовки истоптаны», — отметила Ненашева.

Позже истязания продолжились и длились около восьми часов. В итоге выяснилось, что все это время их якобы спасали от украинских силовиков, которые хотели их убить. При этом люди в камуфляже решили, что спутник Ненашевой и есть ее убийца, поэтому они его и избили. Перед ним извинились, когда «поймали настоящего преступника». Обоих довезли до российской границы и отпустили.

Художница отметила, что из-за произошедшего у нее с другом развилось посттравматическое стрессовое расстройство, они посещают психотерапевтов. Свою новую художественную акцию Ненашева собралась посвятить людям, пережившим тяжелую психологическую травму, в первую очередь военным.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!