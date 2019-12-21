Маск пожелал быстрого восстановления не вышедшему на орбиту беспилотнику

Глава SpaceX Илон Маск пожелал удачной посадки и быстрого восстановления беспилотному кораблю от Boeing, который не вышел на орбиту, чтобы стыковаться с МКС. Пожелания он опубликовал в Twitter.

Беспилотник был отправлен с мыса Канаверал 20 декабря. Он не смог выйти на орбиту из-за ошибки, и в НАСА решили вернуть корабль на Землю.

«Орбита — это трудно. Лучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления для следующего полета», — пожелал Маск не вышедшему на орбиту кораблю.

В 2011 году из эксплуатации вывели систему Space Shuttle. Сейчас для отправки астронавтов в США разработали новые космические корабли: Starliner от компании Boeing и Crew Dragon производства SpaceX. Последний совершил первый испытательный полет на МКС в марте 2019 года — без экипажа. Предполагается, что 2020 году будут проведены испытания по транспортировке астронавтов.

Ранее стало известно, что компания Маска SpaceX в 2020 году отправит семена каннабиса на МКС. Планируется, что растения проведут в космосе 30 дней.

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