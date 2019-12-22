В Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего

В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Лариса Болдинова, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что три этажа неэксплуатируемого здания комбикормового завода в Омске частично обрушились при проведении работ по демонтажу. Сторож завода рассказал, что на объекте находились двое сотрудников. На месте происшествия работают три пожарных автомобиля и 17 человек личного состава МЧС.

По данным Telegram-канала «360», при обрушении погиб один человек, еще один получил травмы.

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