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Глава Boeing лишился работы

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Денис Муйленбург
Денис Муйленбург

Исполнительный директор Boeing Денис Муйленбург (Dennis Muilenburg) лишился работы. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.

С 13 января его обязанности будет исполнять председатель фирмы Дейв Кэлхун (Dave Calhoun). До тех пор временным главой организации назначен финансовый директор Грег Смит (Greg Smith).

В заявлении Boeing говорится, что решение принято советом директоров. По их мнению, смена руководства будет способствовать восстановлению доверия к деятельности компании.

В ноябре бывший менеджер Boeing Эд Пирсон (Ed Pierson), проработавший на предприятии десять лет, признался, что боится отправлять свою семью в путешествия на самолетах Boeing. Кроме того, он рассказал, что рабочие на заводе трудились до изнеможения, чтобы произвести больше и быстрее, и это могло привести к непоправимым ошибкам.

До этого, в октябре, американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь назвал производимые Boeing самолеты летающими гробами. Такое заявление политик сделал на заседании в Конгрессе США по поводу авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max. По словам Блюменталя, компания намеренно скрыла проблему ради прибыли.

В апреле менеджер по контролю качества Boeing Джон Барнетт также обвинил организацию в использовании бракованных деталей при сборке авиалайнеров 787 Dreamliner, о чем сообщало издание New York Times. Тогда менеджер утверждал, что на заводе в Чарльстоне, где собирался самолет, был слабый контроль качества, и это угрожало безопасности полетов.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS, о которых знало руководство компании.

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