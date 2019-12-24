Требовавшие от избитой девочки с эпилепсией уйти из школы учителя объяснились

Учителя школы в деревне Гауф в Омской области заявили, что мать школьницы с эпилепсией, которая пожаловалась на избиение, сама решила забрать документы из учебного заведения. Это изданию «Подъем» объяснила одна из педагогов Оксана Шель.

По ее словам, мать ребенка пытается получить денежную выгоду из ситуации, преувеличивая ее. Шель подтвердила, что дети «повздорили», однако утверждает, что они не были одни — с ними был дежурный учитель. Педагог настаивает, что девочка пришла в класс, и одноклассник сказал ей, что на ее портфеле потоптались. «Остальное время перемены девочки сидели за партами, а мальчики играли в кабинете. Всё. Остальное время они были с классным руководителем», — сказала Шель.

Ранее стало известно, что в школе деревни Гауф Азовского района Омской области первоклассники избили семилетнюю девочку, которая страдает эпилепсией. Как утверждает мать школьницы, учительница выступила на стороне нападавших и сказала родителям забрать документы ребенка. «Классный руководитель орала: "Забирайте документы и уходите отсюда!"» — сказала она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru