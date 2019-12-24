Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Прощание солдата со смертельно больным псом попало на видео
У внучки Черномырдина отобрали дачу на Рублевке
В Лос-Анджелесе рэпер осыпал бездомных деньгами и был раскритикован
Опровергнута популярная теория о возникновении планет
Украина упростила порядок пересечения границы с Крымом для детей
Праздничная фотография заставила женщину сбросить 40 килограммов за год
Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей
Подравшемуся с тремя хулиганами бойцу ММА посоветовали бросить спорт
Новости партнеров

Требовавшие от избитой девочки с эпилепсией уйти из школы учителя объяснились

Перейти в «Мою Ленту»

Учителя школы в деревне Гауф в Омской области заявили, что мать школьницы с эпилепсией, которая пожаловалась на избиение, сама решила забрать документы из учебного заведения. Это изданию «Подъем» объяснила одна из педагогов Оксана Шель.

По ее словам, мать ребенка пытается получить денежную выгоду из ситуации, преувеличивая ее. Шель подтвердила, что дети «повздорили», однако утверждает, что они не были одни — с ними был дежурный учитель. Педагог настаивает, что девочка пришла в класс, и одноклассник сказал ей, что на ее портфеле потоптались. «Остальное время перемены девочки сидели за партами, а мальчики играли в кабинете. Всё. Остальное время они были с классным руководителем», — сказала Шель.

Ранее стало известно, что в школе деревни Гауф Азовского района Омской области первоклассники избили семилетнюю девочку, которая страдает эпилепсией. Как утверждает мать школьницы, учительница выступила на стороне нападавших и сказала родителям забрать документы ребенка. «Классный руководитель орала: "Забирайте документы и уходите отсюда!"» — сказала она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Учителя избитой российской девочки с эпилепсией потребовали забрать ее документы
Российские кадеты избили восьмилетнего мальчика ради забавы
Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Никита Медведев и его мама

«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»

Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
19:29Сегодня

Путин рассказал о незапятнанной встречей с Гитлером репутации Сталина

19:26Сегодня

Россиянам рассказали о правилах лечения насморка

18:57Сегодня

В МВД разъяснили новые правила экзамена на водительские права

Россия00:0219 декабря
Борис Березовский

«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»

Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
18:51Сегодня

Путин назвал возможное изменение в Конституцию

18:30Сегодня

Россия захотела извинений от Польши за поведение перед Второй мировой

18:09Сегодня

Учителя избитой российской девочки с эпилепсией потребовали забрать ее документы

Россия13:3019 декабря

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
18:02Сегодня

Россиянин многолетними издевательствами довел жену до попытки самоубийства

17:59Сегодня

Путин поставил задачу депутатам на 2020 год

16:21Сегодня

Владелец «концлагеря для собак» получил реальный срок

Россия
Требовавшие от избитой девочки с эпилепсией уйти из школы учителя объяснились
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Путин рассказал о незапятнанной встречей с Гитлером репутации Сталина
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Россиянам рассказали о правилах лечения насморка
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
В МВД разъяснили новые правила экзамена на водительские права
Все материалы
Мир
Россия пообещала остановить нападения войск Асада на турецкие силы
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Ирак пошел на уступки протестующим
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Трамп заявил о готовности принять «рождественский подарок» от Северной Кореи
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Невеста журналиста Хашкуджи раскритиковала приговор убийцам
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Киев в самовольном сокращении списка пленных на обмен
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Лукашенко устал собачиться с Путиным и захотел выпить с ним водки
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Лукашенко опроверг причастность к исчезновению своих оппонентов
Все материалы
Экономика
Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Названа дата итоговых переговоров России и Украины по газу
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Россиянам пообещали повысить зарплаты
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Основатель Uber лишился работы
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
В Windows 10 нашли ошибку времен Windows XP
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Российский спутник «Метеор-М» ударил метеорит
Все материалы
Спорт
Подравшемуся с тремя хулиганами бойцу ММА посоветовали бросить спорт
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Глава российского футбола высказался о его деградации
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Дацик на лодке попытался покинуть Россию и был пойман
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
В России запретили ругать футбольных судей
Все материалы
Культура
Фадеев рассказал о нежелании певицы Наргиз выступать в «убогих залах в провинции»
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Семенович прокомментировала операцию Кудрявцевой из-за лопнувшего импланта
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Критики выбрали лучшие российские сериалы года
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Популярность главной артистки года связали с эпидемией ожирения в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Галкин рассказал о поездке в Чечню во время войны
Война на два фронта
 
89-летняя бабушка-блогер перещеголяла молодых геймеров
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Галкин прокомментировал слухи о гомосексуальности
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Мошенники воспользовались новогодним настроением и атаковали пользователей сети
Все материалы
Ценности
Нос Кардашьян сочли эталоном
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Женщина показала трюк по очистке белых кроссовок и прославилась
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Названы лучшие вина в мире
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Названы самые востребованные россиянами товары с AliExpress
Все материалы
Путешествия
Извращенец ворвался в номер туристки и занялся непристойностями на ее глазах
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Студент-медик зиганул в самолете и угодил в полицию
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Пассажиры врезавшихся друг в друга круизных лайнеров поделились впечатлениями
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Россиянин поссорился с девушкой в Таиланде и умер
Все материалы
Из жизни
Мужчина получил несколько пулевых ранений и потребовал пива
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Крупный сом упал на автомобиль и разбил лобовое стекло
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Врачи удалили пациенту девятикилограммовую почку
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила четырех человек
Все материалы
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
В России узаконили новые правила сдачи экзамена на права
На продажу выставят разобранную на детали 40-летнюю Ferrari
В России запатентовали новую модель Nissan
Все материалы
Дом
У внучки Черномырдина отобрали дачу на Рублевке
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
В «Москва-Сити» построят самый высокий жилой небоскреб Европы
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Россиянин снимал квартиры посуточно, обворовывал их и попал в ловушку
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Московским компаниям дадут денег на развитие экспорта
Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан
Все материалы