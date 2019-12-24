Учителя избитой российской девочки с эпилепсией потребовали забрать ее документы

В школе деревни Гауф Азовского района Омской области первоклассники избили семилетнюю девочку, которая страдает эпилепсией. Как утверждает мать школьницы, учительница выступила на стороне нападавших и сказала родителям забрать документы ребенка. Об этом сообщило издание NGS55.RU.

Конфликт произошел 16 декабря на перемене между четвертым и пятым уроками. В тот момент в классе не было педагогов, за детьми никто не следил. В какой-то момент одна из девочек сбросила портфель своей одноклассницы на пол, чтобы освободить уже занятое место за партой. Затем несколько школьников начали прыгать на рюкзаке, после чего якобы избили его владелицу.

Мать первоклассницы рассказала, что у девочки слабое зрение, и ей необходимо сидеть за первой партой. По ее словам, другие школьники знали, что в рюкзаке лежат очки, на которых в итоге поцарапалась правая линза. Она утверждает, что одна из школьниц держала руки девочки, а другая несколько раз ударила ее по лицу, оставив следы от ногтей. Пострадавшая не стала жаловаться учителю, а отсидела урок и пошла домой, после чего сразу же рассказала о случившемся взрослым. К вечеру ребенка начало тошнить, и мать обратилась к травматологу.

На следующий день мать школьницы отправилась к директору и рассказала о произошедшем. В среду, 18 декабря, директор вызвала к себе всех участников конфликта и классного руководителя. Женщина утверждает, что директор и педагог защищали нападавших. «Классный руководитель орала: "Забирайте документы и уходите отсюда!"» — сказала она.

Мать рассказала, что девочка часто возвращалась из школы с плохим настроением и говорила, что «хочет сдохнуть», а психолог никак не помогала. В итоге ребенка перевели в другую школу. Педагоги предыдущей школы обвинили мать в попытке заработать денег, а также заявили, что девочка сама принимала участие в конфликте и поцарапала сверстницу.

Ранее в селе Долгодеревенское Челябинской области четвероклассники-кадеты избили восьмилетнего школьника, который вступился за первоклассника. Перед избиением мальчика травили около месяца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru