Стала известна судьба спасенной полицейским от матери российской девочки

Двухлетнюю девочку из Санкт-Петербурга, которую едва не выкинула в окно мать, вместе со старшим братом из больницы забрал отец. О судьбе ребенка пишет «Фонтанка» со ссылкой на детского омбудсмена Светлану Агапитову.
Мать детей все еще находится в психиатрической больнице №6. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание — три года лишения свободы.
14 декабря стало известно, что жительница Петербурга чуть не выбросила двухлетнюю дочь из окна из-за нервного срыва. Женщина с маленьким ребенком на руках начала выбрасывать из квартиры личные вещи 14 декабря около 7 утра.
Соседи вызвали участкового и экстренные службы, они растянули под окнами тент на случай, если малыш упадет из окна. В итоге спасатели и полицейский смогли попасть в квартиру и забрать у матери девочку. Отмечается, что в квартире находился также 12-летний ребенок.