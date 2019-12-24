Стала известна судьба спасенной полицейским от матери российской девочки

Двухлетнюю девочку из Санкт-Петербурга, которую едва не выкинула в окно мать, вместе со старшим братом из больницы забрал отец. О судьбе ребенка пишет «Фонтанка» со ссылкой на детского омбудсмена Светлану Агапитову.

Мать детей все еще находится в психиатрической больнице №6. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание — три года лишения свободы.

14 декабря стало известно, что жительница Петербурга чуть не выбросила двухлетнюю дочь из окна из-за нервного срыва. Женщина с маленьким ребенком на руках начала выбрасывать из квартиры личные вещи 14 декабря около 7 утра.

Соседи вызвали участкового и экстренные службы, они растянули под окнами тент на случай, если малыш упадет из окна. В итоге спасатели и полицейский смогли попасть в квартиру и забрать у матери девочку. Отмечается, что в квартире находился также 12-летний ребенок.

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