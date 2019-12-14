Соседи рассказали о попытавшейся выкинуть дочь из окна россиянке

Соседи рассказали о жительнице Санкт-Петербурга, которая попыталась выбросить из окна двухлетнего ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ. При задержании женщина кричала, что «хочет попасть в рай», ее и детей госпитализировали.

По их словам, женщина была необщительная и «странно» себя вела, а также постоянно ходила на почту и получала «странные бандерольки».

Семья женщины переехала в дом в Невском районе около двух лет назад. В момент переезда у пары был сын, позднее родилась и дочь. Однако муж ушел из семьи. Старший ребенок рассказывал, что «мама с папой ругались постоянно».

Ранее 14 декабря стало известно, что жительница Санкт-Петербурга чуть не выбросила двухлетнюю дочь из окна из-за нервного срыва. Женщина с маленьким ребенком на руках начала выбрасывать из квартиры личные вещи около 7 утра в субботу, 14 декабря. Прибывшие по вызову соседей участковый и экстренные службы растянули под окнами тент на случай, если малыш упадет из окна. В итоге спасатели и полицейский смогли попасть в квартиру и забрать у матери девочку. Отмечается, что в квартире находился также двенадцатилетний ребенок.

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