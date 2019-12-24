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У конкурента «Газпрома» начались проблемы

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У конкурента «Газпрома» начались проблемы — начало добычи на израильском месторождении природного газа «Левиафан» было отложено до получения разрешений от министерства охраны окружающей среды, пишет Bloomberg.

Запуск «Левиафана» должен был состояться во вторник, 24 декабря, но ведомство объявило, что фирма Noble Energy снова не выполнила условия и требования по контролю над экологической обстановкой.

Министерство поручило Noble Energy установить новую дату проведения теста и предоставить общественности отчет перед проведением операции. В компании утверждают, что строго соблюдают все экологические нормы.

Правительство Израиля анонсировало открытие «Левиафана» в 2010 году как веху в обеспечении энергетической независимости и инструмент для усиления своего геополитического влияния посредством крупных экспортных сделок.

Проект принадлежит израильской Delek Drilling и американской Noble Energy — 45 и 40 процентов соответственно. Несколько лет назад российский «Газпром» вел переговоры о покупке 30 процентов, однако впоследствии компания потеряла интерес к разработке месторождения.

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