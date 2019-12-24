Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь к празднику

Молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошной жизни в преддверии Рождества. Об этом сообщает Daily Mail.

В аккаунте Rich Kids of the Internet («Богатые дети интернета»), на который подписаны 363 тысячи человек, начали появляться снимки юных владельцев люксовых автомобилей, частных самолетов и брендовых вещей.

Многие дети состоятельных родителей показали фото своих машин. Так, на одной из них житель Монако c никнеймом @donze093 сидит на капоте белого Mercedes-Benz G-Class на фоне зимнего пейзажа, а на другой — еще один «богатый ребенок» @jay_cannonrun в преддверии праздника демонстрирует поставленную на крышу Lamborghini Aventador елку.

Фото опубликовано @rkoi

Девушки чаще показывали одежду и аксессуары премиальных марок. Двойняшки Дейзи (Daisey) и Элли О'Доннелл (Ellie O'Donnell) попозировали с дорожными сумками Louis Vuitton, а блогер Алисса Вайолет (Alissa Violet) продемонстрировала целую коллекцию аксессуаров этой фирмы.

Фото опубликовано @rkoi

Не меньшей популярностью в соцсети пользовались фотографии частных самолетов и мест в премиальном классе. Такие снимки разместили @mollymaehague, @gabalabbb и @brittgastineau.

Фото опубликовано @rkoi

В октябре самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер похвасталась люксовым автомобилем и была пристыжена в соцсетях. 22-летняя Дженнер выложила видео, на котором продемонстрировала новый Bugatti Chiron. Подписчики отметили, что на эту сумму девушка могла десятилетиями кормить целую деревню нуждающихся.

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