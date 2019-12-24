Застрявший под мостом самолет без крыльев сняли на видео

@TOIKolkata / Twitter

В Индии грузовик с заброшенным самолетом застрял под мостом. Произошедшее сняли на видео, запись опубликована в Twitter-аккаунте The Times of India.

На кадрах видно, что транспортное средство, перевозившее корпус летательного аппарата без хвостовой части и крыльев, плотно засело между дорожным покрытием и эстакадой, а вокруг него ходят очевидцы.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 декабря, в штате Западная Бенгалия на трассе неподалеку от города Дургапур. Как отмечает издание, воздушное судно «Почты Индии», предположительно введенное в эксплуатацию в 2007-м, не используется на рейсах с прошлого года. По данным RT, списанный Boeing B737 в течение долго времени находился в аэропорту Калькутты.

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