Средняя ставка по кредитам для МСП в рамках НГС составила около 9 процентов

Количество предложений по кредитованию малого и среднего бизнеса на рынке растет благодаря госпрограммам. Одним из факторов, оказывающим положительное влияние на повышение доступности финансирования МСП, является Национальная гарантийная система.

Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам, выданным с участием НГС (Национальная гарантийная система) в 2019 году, составляет 9,37 процента годовых (8,85 процента годовых с учетом кредитов по программе субсидирования процентной ставки, реализуемой Минэкономразвития России при участии Корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса) при среднерыночной ставке по кредитам банков – 10,96 процента годовых (рассчитана по данным Банка России).

Начиная с 2016 года объем финансовой поддержки НГС в среднем ежегодно прирастал на 53 процента (165 миллиардов рублей в 2016 году, 253 миллиарда рублей в 2017 году, 362 миллиарда рублей в 2018 году). При этом среднегодовой прирост общего объема банковского кредитования субъектов МСП составил 9,8 процента (5,16 триллиона рублей в 2016 году, 5,98 триллиона рублей в 2017 году, 6,62 триллиона рублей в 2018 году).

Процентные ставки по кредитам и займам с поддержкой Корпорации МСП были в среднем на 2,9 процента ниже среднерыночных ставок банковского кредитования на протяжении всего времени работы Корпорации МСП: в 2016 году ставка по кредитам и займам с поддержкой Корпорации составляла 10,74 процента при среднерыночной ставке 15,32 процента, в 2017 году – 10 процентов при среднерыночной 12,85 процента, в 2018 году – 8,61 процента при среднерыночной 10,82 процента.

В Корпорации МСП отметили, что снижение ставок по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса с участием НГС сохранится и в 2020 году.