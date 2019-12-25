Незнакомец оплатил покупки забывшей пин-код женщины

Незнакомец оплатил рождественские покупки забывшей пин-код от своей банковской карты жительницы английского города Ланкастер, графство Ланкашир. Об этом сообщает издание The Mirror.

45-летняя Трейси Кларкcон (Tracy Clarkson) страдает от неврологических проблем, связанных с болезнью Лайма. Она отправилась в супермаркет за рождественскими покупками, но не смогла оплатить их на кассе из-за того, что забыла пин-код от своей карты.

Стоявший возле соседней кассы покупатель услышал ее причитания и решил помочь ей. Он подошел, достал деньги и сказал, что оплатит ее покупки в честь праздника.

Щедрость мужчины вызвала слезы умиления у Кларксон и двух сотрудниц магазина. Покупательница решила опубликовать историю доброго поступка незнакомца в соцсетях. «Он дал мне понять, что в нашей стране еще так много сострадающих, щедрых и добрых людей. Давайте помогать друг другу. Спасибо», — написала она.

Ранее сообщалось, что в британском городе Манчестер незнакомка оплатила покупки женщины, у которой возникли трудности с банковской картой. Оплаченные подарки стоили 43 фунта стерлингов (3,4 тысячи рублей по текущему курсу).

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