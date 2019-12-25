Российская 27-летняя пианистка погибла в венгерском хостеле

Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.

Валиевой было 27 лет. Причиной смерти стало отравление бытовым газом.

Сопровождавший пианистку россиянин госпитализирован в тяжелом состоянии. Его доставили в одну из местных токсикологических клиник.

Валиева и сопровождавший ее мужчина, имя которого не раскрывается, поехали в Венгрию отдыхать. Инцидент произошел в хостеле Otto studios, расположенном в старом доме. Как заявили агентству в посольстве России в Венгрии, пара легла спать, не заметив утечки газа.

Отмечается, что тело скончавшейся россиянки пока не вывезено на родину из-за проводимых следственных мероприятий.

Элина Валиева родилась в Уфе в 1992 году. Она окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, была лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов.