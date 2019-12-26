Жертвы изнасилований в самолетах обвинили авиакомпанию в бездействии

Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время перелета, и обвинив перевозчика в бездействии. Об этом сообщает CNN.

Первый инцидент произошел в октябре 2018 года, а второй спустя месяц. По словам женщин, они сообщили о случившемся членам экипажа, однако те не стали обращаться в полицию. Кроме того, сотрудники не помогли потерпевшим собрать информацию о подозреваемых мужчинах. В иске жертвы преступлений потребовали от компании принять меры и не допускать подобного в будущем.

Представители перевозчика, в свою очередь, заверили, что безопасность пассажиров является для компании приоритетом.

В августе сообщалось о том, что пассажирка авиакомпании American Airlines подверглась сексуальным домогательствам со стороны пьяного попутчика на рейсе из Лондона в Даллас. Путешественница пожаловалась бортпроводникам на поведение попутчика, однако они продолжили подавать ему алкогольные напитки. Затем нетрезвый турист накрыл незнакомку пледом и несколько раз потрогал ее, после чего женщину пересадили на другое место.

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