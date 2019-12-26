Названы дата и место прощания с Галиной Волчек

Прощание с театральным режиссером и актрисой Галиной Волчек пройдет в воскресенье, 29 декабря, в «Современнике». Об этом РИА Новости сообщили в театре.

Время прощания пока уточняется. В театре добавили, что похороны Волчек состоятся в тот же день.

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Галина Волчек скончалась ранее 26 декабря на 87-м году жизни. По предварительной версии медиков, она умерла от отека головного мозга и отека легких. Утром у режиссера начали отказывать органы.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

В последние годы Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках. Она работала театральным режиссером и руководителем «Современника».

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