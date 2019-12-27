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Честный прохожий нашел рюкзак с тысячами евро и бескорыстно вернул его владельцу

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В немецком городе Крефельд, земля Северный Рейн-Вестфалия, честный прохожий бескорыстно вернул потерянный рюкзак, набитый деньгами. Об этом сообщает издание The Local.

В ночь на Рождество, которое большинство жителей Германии праздновали в среду, 25 декабря, 63-летний мужчина забыл под елкой свой рюкзак. Помимо подарков, внутри лежали 16 тысяч евро (около миллиона рублей).

Рюкзак нашел прохожий и немедленно сообщил о деньгах в полицию. Сотрудники правоохранительных органов без труда определили их законного владельца и вскоре вернули ему пропажу.

Мужчина отказался от вознаграждения, хотя немецкие законы позволяли ему претендовать на 490 евро (34 тысячи рублей). Он объяснил свою бескорыстность тем, что инцидент произошел во время Рождества.

Ранее сообщалось, что китайский таксист вернул пассажирам забытые 170 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей). Он нашел бумажный пакет с деньгами на заднем сиденье своей машины и сразу же вернул рассеянным владельцам всю сумму.

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