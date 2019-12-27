Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в журналистском расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях», видеозапись которой опубликована в YouTube.

Журналисты выяснили, что Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами олигарха виделись в ресторане пятизвездочного отеля в центре украинской столицы.

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Сначала Богдана заметили в киевском ресторане с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Их встреча, говорится в расследовании, продолжалась около часа.

Уже после переговоров журналисты заметили машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace. В то же время туда приехали Коломойский и его бизнес-партнер, совладелец студии Зеленского «Квартал 95» Тимур Миндич.

Сам Коломойский отрицает встречу с главой президентского офиса. Он заявил, что приехал в гостиницу, когда Богдан уже уехал оттуда.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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