Россиянка нашла на фотовыставке бездомного родственника и расплакалась

Видео: hab.mk.ru

Жительница Хабаровска Елена нашла на выставке портретов бездомных своего родственника. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

После того как «Московский комсомолец в Хабаровске» опубликовал репортаж о фотовыставке, в редакцию поступило письмо от читательницы, которая узнала среди бездомных на снимках брата ее мужа, которого не видела несколько лет.

Хабаровчанка считала, что ее деверь Юрий давно переехал и живет в Комсомольске-на-Амуре. Оказалось, что племянница Юрия продала в Хабаровске квартиру, в которой он жил, а его долю от продажи и документы на жилье забрала себе. Затем она оформила на Юрия, который вышел на пенсию, кредит. Теперь половина его пенсии ежемесячно уходит на погашение долга.

Елена встретилась с Юрием и узнала подробности случившегося. «Они тебе в Комсомольске ничего не приобрели? А деньги от продажи квартиры они тебе положили на счет — 3 миллиона 100 рублей?» — спросила она. «Нет, вообще ничего этого. Я полный ноль», — ответил Юрий. «Я в шоке, бедная мама твоя», — посетовала Елена и расплакалась.

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