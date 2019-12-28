В США запретили продавать сигареты 18-летним

США повысили минимальный возраст для продажи сигарет. Теперь табак не смогут купить лица, достигшие 18 лет. Соответствующий закон вступил в силу 28 декабря, пишет ТАСС.

Американским торговым точкам запрещено продавать любую табачную продукцию лицам, моложе 21 года. Проект закона был подписан президентом США Дональдом Трампом 20 декабря.

Повышение возрастной планки предусмотрено пакетом о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября), подписанным американским президентом.

В 2013 году Нью-Йорк стал первым крупным городом, поднявшим возрастное ограничение на продажу сигарет с 18 до 21 года. Активным сторонником мер по ограничению курения был бывший мэр города Майкл Блумберг. в марте 2013 года он предложил принять закон, запрещающий выставлять пачки сигарет на прилавках, витринах и кассах. Это, по мнению мэра, должно было защитить людей от соблазна купить сигареты.

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