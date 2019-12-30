Опубликованы печальные снимки искусанной клещами истощенной коалы

В австралийском заповеднике в городе Гундивинди скончалась коала с многочисленными следами от укусов клещей на теле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Искусанную самку коалы привезли 24 декабря около шести часов вечера в заповедник дикой природы. Создатель и управляющая заповедником Теннил Бэнкс (Tennile Bankes) объяснила, что животное было истощено и страдало от сильной боли. Около 30 клещей сосали кровь из его ушей и морды. Бэнкс удалила всех насекомых и дала коале воды, но к восьми часам вечера животное скончалось.

Австралийка опубликовала в Facebook печальные фотографии животного и пояснила, что коалы страдают из-за бушующих в стране лесных пожаров и затяжной засухи. «Обычно коалы получают необходимые им питательные вещества из листьев эвкалипта. Но сейчас засуха, и они спускаются с деревьев, сильно истощенные», — пояснила Бэнкс.

Разрушительные лесные пожары стали причиной гибели восьми тысяч коал на восточном побережье Австралии. Министр экологии Суссан Лей (Sussan Ley) отметила, что до 30 процентов популяции редких животных могли погибнуть в огне.

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