Женщина пожаловалась на звон в ухе и обнаружила там клеща

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В государственной больнице Таиланда доктор достал живого клеща из уха пациентки. Видео с извлечением паразита опубликовал информационный портал UPI.

37-летний отоларинголог Пиради Чанмонтон (Piradee Chanmonthon) рассказал, как к нему на прием пришла 50-летняя женщина, чье имя не раскрывается из соображений приватности. Пациентка жаловалась на звон в левом ухе, который тревожил ее несколько недель.

Чанмонтон осмотрел наружный слуховой проход тайки и обнаружил клеща, который успел покусать внутреннюю часть ее уха. Медик аккуратно удалил паразита при помощи специального аппарата.

«Настоятельно рекомендую всем владельцам животных регулярно купать своих питомцев, особенно в сезон дождей, прежде чем играть с ними и пускать к себе в кровать», — предостерег Чанмонтон.

В начале июня сообщалось, что во Вьетнаме доктора извлекли живого паука из уха пациентки, которая жаловалась на боль. Врач выманил членистоногое лучом света.

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